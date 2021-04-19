Москва, 19 апреля 2021, 11:56 — REGNUM Люди, которые хотят «оставаться живыми, энергичными и здоровыми, справляться со стрессом и тяжёлыми эмоциональными состояниями» могут присоединиться к большому кругу «Живых танцев», который состоится 28 апреля. Как сообщили ИА REGNUM организаторы проекта, участие в нём могут принять как опытные, так и новые участники, а также все, кто хочет познакомиться с танцевально-оздоровительным движением.

Во время занятия Рио Абьерто
Во время занятия Рио Абьерто
Фото предоставлены организаторами проекта
Во время занятия Рио Абьерто
Во время занятия Рио Абьерто
Фото предоставлены организаторами проекта

Участников мероприятия ждёт класс танцевально-оздоровительного движения с участием всей команды инструкторов проекта (12 инструкторов из разных городов России), краткие, но ёмкие факты из первых уст о проекте и пользе, которую получили участники. Мероприятие пройдет в онлайн-формате.

«Всероссийский танцевально-оздоровительный проект «Живые танцы» стартовал в сентябре 2020 года при поддержке Фонда президентских грантов РФ и меньше, чем за год завоевало сердца тысячи людей по всей России», — рассказывают авторы проекта.

Они добавили, что группа инструкторов движения Рио Абьерто начала проводить онлайн-занятия для пенсионеров, родителей особенных детей и людей с ограниченными возможностями в условиях пандемии. За несколько месяцев в проекте зарегистрировалось более 1000 человек. При этом 500 человек более чем из ста населённых пунктов России занимаются регулярно.

Группа до введения ограничения
Группа до введения ограничения
Фото предоставлены организаторами проекта

Участники рекомендуют проект знакомым и друзьям. Занимаются целыми семьями. Пансионаты для пожилых людей и центры для людей с инвалидностью организуют трансляции для групп своих подопечных. Проект позволяет не только поддержать и укрепить здоровье, причём сделать это без особой физической подготовки, специального оборудования или одежды прямо из дома и в любом возрасте. Занятия также помогают улучшают когнитивные функции, эмоциональное состояние, а также укрепить социальные связи, отдохнуть от повседневной рутины, почувствовать себя включённым в теплый поддерживающий круг.

Пансионат Добрые истории
Пансионат Добрые истории
Фото предоставлены организаторами проекта

Результаты опроса 170 человек (из числа постоянных участников занятий) в январе 2021 года подтвердили, что «Живые танцы» приносят ощутимые результаты в улучшении здоровья, настроения, социализации.

Добавим, что проект поддержал целый ряд организации, которые не понаслышке знают, как работать с особыми группами населения.