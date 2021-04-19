Москва, , 11:56 — REGNUM Люди, которые хотят «оставаться живыми, энергичными и здоровыми, справляться со стрессом и тяжёлыми эмоциональными состояниями» могут присоединиться к большому кругу «Живых танцев», который состоится 28 апреля. Как сообщили ИА REGNUM организаторы проекта, участие в нём могут принять как опытные, так и новые участники, а также все, кто хочет познакомиться с танцевально-оздоровительным движением.

Во время занятия Рио Абьерто Фото предоставлены организаторами проекта

Во время занятия Рио Абьерто Фото предоставлены организаторами проекта

Участников мероприятия ждёт класс танцевально-оздоровительного движения с участием всей команды инструкторов проекта (12 инструкторов из разных городов России), краткие, но ёмкие факты из первых уст о проекте и пользе, которую получили участники. Мероприятие пройдет в онлайн-формате.

«Всероссийский танцевально-оздоровительный проект «Живые танцы» стартовал в сентябре 2020 года при поддержке Фонда президентских грантов РФ и меньше, чем за год завоевало сердца тысячи людей по всей России», — рассказывают авторы проекта.

Они добавили, что группа инструкторов движения Рио Абьерто начала проводить онлайн-занятия для пенсионеров, родителей особенных детей и людей с ограниченными возможностями в условиях пандемии. За несколько месяцев в проекте зарегистрировалось более 1000 человек. При этом 500 человек более чем из ста населённых пунктов России занимаются регулярно.

Группа до введения ограничения Фото предоставлены организаторами проекта

Участники рекомендуют проект знакомым и друзьям. Занимаются целыми семьями. Пансионаты для пожилых людей и центры для людей с инвалидностью организуют трансляции для групп своих подопечных. Проект позволяет не только поддержать и укрепить здоровье, причём сделать это без особой физической подготовки, специального оборудования или одежды прямо из дома и в любом возрасте. Занятия также помогают улучшают когнитивные функции, эмоциональное состояние, а также укрепить социальные связи, отдохнуть от повседневной рутины, почувствовать себя включённым в теплый поддерживающий круг.

Пансионат Добрые истории Фото предоставлены организаторами проекта

Результаты опроса 170 человек (из числа постоянных участников занятий) в январе 2021 года подтвердили, что «Живые танцы» приносят ощутимые результаты в улучшении здоровья, настроения, социализации.

Добавим, что проект поддержал целый ряд организации, которые не понаслышке знают, как работать с особыми группами населения.