Благовещенск, 19 апреля, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Член Совета Федерации от Амурской области Александр Коряков задекларировал за 2020 год доход в сумме более 11 млн рублей, что значительно выше его доходов в 2019-м. Существенного увеличения собственных доходов смогла добиться и его супруга, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании опубликованных сведений о доходах сенаторов.

Er.ru Александр Коряков

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Коряков отчитался о доходах в 2019 году в сумме 5,7 млн рублей, а в 2020-м он задекларировал уже 11 150 739 рублей. Его супруга за 2019 год заработала 230 тыс. рублей, а за 2020-й её доходы составили уже 4 752 159 рублей.

За прошедший год супруги Коряковы перестали владеть земельным участком площадью 1843 кв. м.

У них в собственности остался ещё один земельный участок площадью 2240 кв. м. и жилой дом. У каждого из супругов имеется квартира. На сенатора также оформлен гараж и два автомобиля — Мерседес Бенц S 63 AMG и Порше каенн турбо. Его супруга владеет машиной Мерседес Бенц g63 amg.

Второй сенатор от Приамурья Иван Абрамов за 2020 год задекларировал доход в сумме 5,67 млн рублей, а его супруга — чуть более одного млн рублей. В сравнении с 2019 годом доходы Абрамовых существенно не изменились — сам сенатор годом ранее показывал свой официальный доход в сумме 5,3 млн рублей.

У семьи сенатора имеется в совместной собственности квартира, ещё две квартиры — в пользовании. Супруга Абрамова владеет нежилым помещением. На члена Совета Федерации оформлен автомобиль Инфинити QX70.

Как сообщало ИА REGNUM, доходы члена Совета Федерации от Еврейской АО Владимира Джабарова незначительно увеличились за 2020 год, а вот его супруга наоборот потеряла существенную часть своих доходов.