Санкт-Петербург, , 12:03 — REGNUM Из петербургского международного аэропорта «Пулково» возобновилось выполнение прямых чартерных грузопассажирских рейсов в крупнейшие города Европы, ранее приостановленных из-за распространения коронавируса.

Самолет авиакомпании «Россия» в «Пулково» Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщили 19 апреля в пресс-службе авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»), в минувшие выходные, 17−18 апреля, компания выполнила рейсы из «Пулково» в Вену (Австрия), Прагу (Чехия), Рим и Милан (Италия), Дюссельдорф, Гамбург и Мюнхен (Германия).

Полеты в Гамбург до конца весенне-летнего сезона будут осуществляться по пятницам. В Мюнхен, Милан и Прагу рейсы будут выполняться раз в неделю по субботам, в Рим и Вену — по воскресеньям, в Дюссельдорф — по понедельникам.

Ранее «Россия» из аэропорта «Пулково» возобновила рейсы в Ларнаку (Кипр), Париж (Франция), Берлин (Германия) и Женеву (Швейцария).

«Воспользоваться грузопассажирскими международными рейсами могут только те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений. При планировании поездки за рубеж необходимо внимательно ознакомиться с актуальной информацией о действующих визовых правилах и ограничениях при въезде в страну», — напомнили в пресс-службе перевозчика.

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