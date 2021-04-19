Душанбе, , 11:54 — REGNUM На юге Таджикистана начались масштабные тактические военные учения вооруженных сил республики. Об этом 19 апреля сообщает агентство «Азия-плюс» со ссылкой на официального представителя оборонного ведомства республики Фаридуна Махмадализода.

Учения пройдут с 19 по 23 апреля на трех полигонах: «Сумбула», «Момирак» и «Харбмайдон». В маневрах примут участие 50 тыс. военнослужащих, в том числе резервисты и служащие 201-й российской военной базы.

В учениях будут задействованы 70 единиц бронетехники, 780 автомобилей, 250 артиллерийских установок и 20 самолетов и истребителей.

Махмадализода добавил, что военнослужащие отработают взаимодействие на случай возникновения угроз на южных границах СНГ.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля в Таджикистан прибыли штурмовики Су-25СМ ВКС России. Они примут участие в совместных российско-таджикистанских военных учениях.

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