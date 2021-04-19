Сан-Сальвадор, 19 апреля 2021, 11:53 — REGNUM В Сальвадор прибыли 96 тысяч вакцин AstraZeneka, поставленных в страну в рамках механизма Covax. Об этом сообщает Prensa Latina.
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Министр здравоохранения Сальвадора Франсиско Алаби получил груз в международном аэропорту. Он заявил об оперативности процесса иммунизации, проводимого в стране.
«На данный момент у нас на территории имеется один миллион 352 тысячи вакцин, и есть полмиллиона человек, у которых есть та защита, которая доставляет нам радость. Это результат четко сформулированной работы», — сказал Алаби.