Сан-Сальвадор, , 11:53 — REGNUM В Сальвадор прибыли 96 тысяч вакцин AstraZeneka, поставленных в страну в рамках механизма Covax. Об этом сообщает Prensa Latina.

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Министр здравоохранения Сальвадора Франсиско Алаби получил груз в международном аэропорту. Он заявил об оперативности процесса иммунизации, проводимого в стране.

«На данный момент у нас на территории имеется один миллион 352 тысячи вакцин, и есть полмиллиона человек, у которых есть та защита, которая доставляет нам радость. Это результат четко сформулированной работы», — сказал Алаби.