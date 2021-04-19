Брянск, , 11:53 — REGNUM В Брянской области 19 апреля подтверждено 82 случая заражения коронавирусом, что на пять меньше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 386 тестов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Брянской области выявлены 37 300 носителей инфекции. Выздоровели 36 447 человек, в том числе 85 пациентов выписаны за прошедшие сутки.

С начала пандемии в регионе выполнено 524 320 исследований на коронавирус.