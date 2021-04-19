Уфа, , 11:55 — REGNUM В шествии «Бессмертный полк» в Башкирии ожидается участие порядка 400 тысяч человек. Об этом 19 апреля сообщила министр семьи, труда и социальной защиты населения региона Ленара Иванова на оперативном совещании в республиканском правительстве.

По ее словам, это будет самое массовое мероприятие, приуроченное ко Дню победы. В текущем году акция «Бессмертный полк» в регионе будет проходить офлайн и онлайн форматах. В Уфе в этом шествии ожидается участие 150 тысяч желающих, по Башкирии — порядка 400 тысяч.

По словам главы Башкирии Радия Хабирова, руководство республики исходит из того, что санитарно-эпидемиологическая ситуация позволяет и позволит провести эти мероприятия.

«Начинайте к этому готовиться. Нужно оказать должное внимание ветеранам», — заявил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 12 апреля в Башкирии проживают 493 участника Великой Отечественной войны и 189 инвалидов войны.