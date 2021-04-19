Москва, , 11:50 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко намерен полностью отработать контракт с промоушеном Bellator. Об этом 19 апреля сообщает ТАСС.

«Да, у меня два боя по контракту с Bellator. А там посмотрим», — сказал Емельяненко.

Ранее Емельяненко заявил, что может провести поединок осенью в России в рамках турнира Bellator.

Последний поединок Емельяненко провёл в декабре 2019 года. Тогда он нокаутировал американца Куинтона Джексона на турнире в Японии. Всего на его счету 39 побед и шесть поражений, ещё один бой был признан несостоявшимся.

Читайте также: Боец Фёдор Емельяненко может стать послом белгородского города