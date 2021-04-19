Москва, , 11:51 — REGNUM На сегодняшний день на территории России выявили 192 носителя «британского» штамма коронавируса и 21 случай заражения «южноафриканской» разновидностью SARS-CoV-2. Об этом 19 апреля заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на общем собрании отделения медицинских наук РАН.

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«Мы выделили 192 образца британского штамма, 21 — южноафриканского и пока больше не обнаружили мутаций уже описанных другими коллегами», — сказала она.

Кроме того, глава Роспотребнадзора добавила, что она считает, что в крупных российских городах необходимо принимать специальные меры против распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в настоящее время на территории России формируются «сибирский» и «северо-западный» штаммы коронавируса.