Краснодар, , 11:49 — REGNUM В Краснодарском крае подтвержден 101 новый случай заражения коронавирусом за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 19 апреля. Сутками ранее, 18 апреля, сообщалось о 103 новых случаях заражения.

«В Краснодаре выявили 29 случаев, в Сочи — 19, в Крыловском районе — девять. Восемь человек заболели в Тихорецком районе, по семь — в Новороссийске и Анапе. Шесть новых пациентов в Белоглинском районе, три — в Геленджике. По два случая подтверждено в Туапсинском, Белореченском и Ейском районах, по одному — в Тимашевском, Приморско-Ахтарском, Кущевском, Успенском, Красноармейском, Кавказском, Гулькевичском районах», — сообщили в оперативном штабе.

Всего с начала пандемии в Краснодарском крае положительные результаты тестов на коронавирус получили 44 373 человек, показатель заболеваемости в регионе составляет 781,8. Выздоровели 38 923 пациента. Скончались 2 544 человека с подтверждённым заражением. На 19 апреля в ковид-стационарах региона лечатся 1 299 человек, в тяжёлом состоянии находятся 76 пациентов — 73 на ИВЛ, трое — на ЭКМО.