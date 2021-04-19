Краснодар, 19 апреля 2021, 11:49 — REGNUM В Краснодарском крае подтвержден 101 новый случай заражения коронавирусом за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 19 апреля. Сутками ранее, 18 апреля, сообщалось о 103 новых случаях заражения.
Всего с начала пандемии в Краснодарском крае положительные результаты тестов на коронавирус получили 44 373 человек, показатель заболеваемости в регионе составляет 781,8. Выздоровели 38 923 пациента. Скончались 2 544 человека с подтверждённым заражением. На 19 апреля в ковид-стационарах региона лечатся 1 299 человек, в тяжёлом состоянии находятся 76 пациентов — 73 на ИВЛ, трое — на ЭКМО.