Пенза, , 12:26 — REGNUM В Пензенской области за сутки число выявленных заражений коронавирусом составило 95 случаев. Днем ранее положительные тесты получили 94 пензенца. За все время наблюдения инфекцию, по данным общероссийского оперштаба на 19 апреля, зарегистрировали у 43 912 жителей.

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Выздоровели после болезни 41 285 пациентов, за сутки — 84 человека. Скончались от осложнений, вызванных коронавирусом, 593 жителя, четверо — за последние 24 часа. Активными больными на сегодняшний день остаются 2034 пациента.

ИА REGNUM ранее сообщало, Россия в последние недели занимает пятое место по тестированию на COVID-19 в мире. По среднесуточной заболеваемости РФ занимает 87-е место.

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