Киев, , 11:49 — REGNUM С Украины вышлют старшего дипломата посольства России в Киеве по фамилии Черников. Об этом заявил замглавы МИД Украины Евгений Енин 18 апреля в эфире телеканала «Украина 24».

«Мы решили по своему усмотрению убрать с Украины того, кто, по нашему мнению, больше всего ослабит российское учреждение», — сказал он.

Енин назвал провокацией задержание украинского консула в Санкт-Петербурге, а также заявил, что российская дипломатия — «продолжение деятельности спецслужб в гибридной войне».

Напомним, ранее сотрудники ФСБ задержали украинского дипломата, который мог искать базы данных о гражданах РФ, включая прописки, регистрационные номера машин, а также базы уголовных дел.

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