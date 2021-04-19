Киев, 19 апреля 2021, 11:49 — REGNUM С Украины вышлют старшего дипломата посольства России в Киеве по фамилии Черников. Об этом заявил замглавы МИД Украины Евгений Енин 18 апреля в эфире телеканала «Украина 24».
Енин назвал провокацией задержание украинского консула в Санкт-Петербурге, а также заявил, что российская дипломатия — «продолжение деятельности спецслужб в гибридной войне».
Напомним, ранее сотрудники ФСБ задержали украинского дипломата, который мог искать базы данных о гражданах РФ, включая прописки, регистрационные номера машин, а также базы уголовных дел.
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