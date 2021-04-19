Рязань, , 11:51 — REGNUM Беспилотный летательный аппарат перехватили сотрудники исправительной колонии строгого режима №2 в Рязани. С помощью дрона на режимную территорию пытались перебросить телефоны, сообщили 19 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УФСИН.

Беспилотник обнаружили в производственной зоне учреждения. Дрон был оборудован экшен-камерой, а на резинке с липучкой находился полимерный свёрток, в котором сотрудники колонии обнаружили четыре сотовых телефона. По оперативным данным выяснилось, что посылка предназначалась осуждённому, отбывающему срок в колонии, беспилотником управлял его знакомых, задержать которого сразу не удалось.

В отношении осуждённого проводится проверка. Оперативники также намерены установить личность гражданина, управляющего беспилотным летательным аппаратом.