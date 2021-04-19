Пермь, , 11:45 — REGNUM В Пермском крае за сутки выявлено 103 заражения коронавирусом, что на два меньше, чем днём ранее, сообщает 19 апреля оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Среди новых носителей коронавируса трое детей. В больницах лечение получают 24 человека, а остальные 79 пермяков пребывают дома под наблюдением врачей.

Общее число зарегистрированных в Прикамье случаев заражения коронавирусом составило на сегодняшний день 53 324. Выздоровели 48 069 человек. В COVID-центрах лечатся 672 пациента, из них 49 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

По причине коронавирусной инфекции умерли 2085 пермяков. За последние сутки подтверждено шесть летальных исходов.

От коронавируса в регионе привито 138 603 человек, из которых 75 408 пермяков прошли полный курс вакцинации.