Москва, , 11:45 — REGNUM В настоящее время на территории России формируются «сибирский» и «северо-западный» штаммы коронавируса. Об этом 19 апреля заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на общем собрании отделения медицинских наук РАН.

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Как отметила Попова, в настоящее время в России обнаружено несколько мутаций SARS-CoV-2, которые несвойственны ранее выявленным «британской» и «южноафриканской» разновидностям коронавируса.

«Мы видим формирование сибирского варианта, мы видим формирование северо-западного варианта», — сказала она.

Также глава Роспотребнадзора указала, что на сегодняшний день на территории России было выявлено в общей сложности 192 случая заражения «британским» штаммом коронавируса и 21 носитель южноафриканской разновидности.

Как сообщало ИА REGNUM, апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется.