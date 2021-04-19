Сыктывкар, , 11:42 — REGNUM Глава Коми Владимир Уйба освободил Бориса Александрова от должности исполняющего обязанности министра здравоохранения, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

«Исполняющим обязанности министра здравоохранения Республики Коми назначен Игорь Дягилев», — говорится в сообщении ведомства.

Игорь Дягилев прибыл на работу в Коми из столицы. В 2000 году он закончил Московский институт медико-социальной реабилитологии, работал заместителем главного врача одного из частных московских центров, был депутатом муниципального округа Выхино-Жулебино.

Как сообщало ИА REGNUM, Борис Александров был назначен на пост и.о. министра здравоохранения республики Коми год назад, 22 апреля. До него ведомство возглавляла Виктория Филин.