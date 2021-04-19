Москва, , 11:52 — REGNUM Только в 14 российских регионах за последние три года выросло число занятых, тогда как сократилось оно в 70 субъектах РФ. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные 19 апреля РИА Новости.

Так, в Московской области за три года занятых стало больше на 49 тыс. человек, в Краснодарском крае — почти на 35 тыс. человек. Москва приросла 23,4 тыс. рабочих мест, а Тюменская область и Севастополь — 14,6 тыс. и 14,3 тыс. соответственно.

В процентном соотношении лидирует Севастополь, там прирост составил 7,4%. Далее идут Тюменская область (2,1%) и Камчатка (1,6%).

Сильнее всего число рабочих мест сократилось в Дагестане — на 116 тыс. человек или на 9,7%. Немногим лучше ситуация в Башкирии (минус 95 тыс. занятых) и Оренбургской области (минус 81 тыс.).

В процентном соотношении хуже всего ситуация в Северной Осетии, потерявшей за три года 18,4% работающих. В конце рейтинга также находятся Хакасия (-10,9%), Новгородская область (-9,8%), Дагестан (-9,7%) и Архангельская область (-9,0%).