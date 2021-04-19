Сеул, 19 апреля, 2021, 11:44 — ИА Регнум. Южнокорейский автопроизводитель Genesis представил на автовыставке в Шанхае свой первый электрокар — седан G80e. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба компании.

Пресс-служба Genesis Электроседан G80e

Новинка немногим отличается от модели G80 с традиционными силовыми установками. Электрокар лишился за ненадобностью решётки радиатора — её заменил щит с ромбовидным узором. Также изменился внешний вид бампера, на котором теперь располагается только пара небольших воздухозаборника.

Корма модели почти не получила никаких изменений по сравнению с G80. На ней теперь только нет патрубков выхлопной системы. Электрокар получил иную цветовую отделку салона и несколько измененную приборную панель.

Мощность мотора составляет 365 л. с. и 700 Нм крутящего момента. С 0 до 100 км/ч электрокар достигает за 4,9 секунды. На одном заряде батареи Genesis G80e может проехать более 500 км пути (по стандарту NEDC).

Также в Шанхае Genesis продемонстрировал концептуальный автомобиль X Concept.

Ранее компания Genesis представила концепт-кар X Concept, который стал пятым по счёту. Премьера новинки прошла в рамках специального мероприятия на крыше одного из зданий в Лос-Анджелесе.

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