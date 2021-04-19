Москва, , 11:40 — REGNUM Перебронировать отдых в Турции на пляжные курорты в России практически невозможно по ряду причин, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Во-первых, российские курорты Черноморского побережья приближаются к стопроцентной загрузке, то есть забронировать путёвку очень сложно.

Во-вторых, российские отели, ранее подтверждающие наличие мест, в ряде случаев отказываются сотрудничать с туроператорами, объясняя это желанием заработать на динамическом ценообразовании.

В-третьих, туристы, готовые вместо Турции полететь на юг России, не смогут воспользоваться кешбэком. В рамках перебронирования такая возможность не предусмотрена.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор получил сотни жалоб от граждан на отказ туроператоров вернуть деньги или перебронировать турпоездки в Турцию.

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