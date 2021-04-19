Ярославль, 19 апреля 2021, 11:40 — REGNUM Этап волейбольной Лиги наций в Ярославле отменен. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на проект бюджета Ярославской области.

Волейбольный мяч
Волейбольный мяч
Pixabay.com

Как ранее сообщало ИА REGNUM этап волейбольного международного турнира должен был пройти в Ярославле 29−31 мая 2020 года, но был перенесен из-за коронавируса. Новые сроки турнира была обозначены 21−23 мая 2021 года, но и в эти даты соревнования, похоже, не состоятся.

При рассмотрении корректировки областного бюджета на 2021 год губернатор предлагает снять финансирование в размере 12 миллионов рублей, которое изначально закладывалось на проведение этапа волейбольной лиги в Ярославле «в связи с отменой Российского этапа международного волейбольного турнира Лиги наций в 2021 году».

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