Ярославль, 19 апреля, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Этап волейбольной Лиги наций в Ярославле отменен. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на проект бюджета Ярославской области.

Pixabay.com Волейбольный мяч

Как ранее сообщало ИА REGNUM этап волейбольного международного турнира должен был пройти в Ярославле 29−31 мая 2020 года, но был перенесен из-за коронавируса. Новые сроки турнира была обозначены 21−23 мая 2021 года, но и в эти даты соревнования, похоже, не состоятся.

При рассмотрении корректировки областного бюджета на 2021 год губернатор предлагает снять финансирование в размере 12 миллионов рублей, которое изначально закладывалось на проведение этапа волейбольной лиги в Ярославле «в связи с отменой Российского этапа международного волейбольного турнира Лиги наций в 2021 году».