Москва, , 11:39 — REGNUM За минувшие сутки в Москве исследования подтвердили 2279 случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 апреля сообщили в оперативном штабе столицы.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

«Подтверждено 2279 новых случаев заражения, госпитализированы 903 человека, скончались 59 пациентов», — рассказали в штабе.

Московские врачи за сутки выписали 1089 ковид-пациентов. С начала пандемии, как рассказали в штабе, выздоровели 972 646 человек.

В штабе напомнили, что москвичам с симптомами ОРВИ следует оставаться дома и вызвать врача.