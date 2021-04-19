Кострома, 19 апреля, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Территориальная генерирующая компания (ТГК-2) пообещала ускориться с ремонтом труб в Костроме за счёт смены генерального подрядчика. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Наталья Диева Коммунальные «раскопки» в центре Костромы

Для модернизации сетевого комплекса города в рамках концессии у ТГК-2 недостаточно сил и средств, поэтому для перекладки труб компания наняла генподрядчика. Сначала это была ярославская «ТГК-2 Энергоремонт», с начала апреля в Кострому пришла архангельская компания ООО «Стройэнергоизоляция».

"В ТГК-2 обещают нарастить производительность работ. Руководство предприятия приняло стратегическое решение о замене генерального подрядчика. По заверениям концессионера компания из Архангельска имеет огромный опыт в реконструкции и ремонте оборудования тепловых сетей и обладает большими ресурсами, чем прошлый генподрядчик», — говорится в сообщении.

С начала 2021 года ТГК-2 удалось реконструировать 300 метров магистральных и 700 метров квартальных тепловых сетей. По мнению главы администрации города Алексея Смирнова, этого мало — темпы и объемы ремонтов «должны вырасти минимум в два раза». Выхода на «пиковую» производительность от нового генподрядчика ждут на этой неделе. По условиям концессионного соглашения в 2021 году ТГК-2 должна осуществить капитальный ремонт 20 километров теплосетей в Костроме.