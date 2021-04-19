Москва, , 11:39 — REGNUM Популярный блогер Николай Соболев высказал своё мнение по поводу конфликта певицы Ларисы Долиной и TikTok-блогера Вали Карнавал. Он опубликовал видео на своём YouTube-канале, где объясняет свою точку зрения.

Соболев встал на сторону Вали Карнавал, считая, что Долина зря раскритиковала её за отсутствие музыкального образования. «Это образование концептуально устарело. Чтобы обучиться этому, не нужно тратить пять лет своей жизни», — считает блогер.

Добавим, что Николай Соболев отметил отсутствие педагогического образования у певицы, которая учит молодых артистов музыке. «Так, это вам учиться надо, Лариса!», — заявил блогер.

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