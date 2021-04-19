Казань, , 11:41 — REGNUM В Татарии продолжается прививочная кампания против новой коронавирусной инфекции. За минувшие выходные в пунктах вакцинации иммунизацию прошли 3471 человек.

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Таким образом, по состоянию на 19 апреля в регионе привились 201 236 человек. Полностью завершили вакцинацию 114 425 жителей, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

ИА REGNUM ранее сообщало, глава Татарии Рустам Минниханов прошел иммунизацию против новой коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил во время совещания в Доме правительства республики.

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