Пермь, , 11:36 — REGNUM Пермь активно готовится к юбилею, который отметит в 2023 году. В честь 300-летия в городе планируют реализовать проекты «Пермь-300». Одним из них станет новый деловой кластер, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Объекты делового центра сосредоточатся на площадке бывшего Товарного двора (участка в пределах улиц Локомотивной, Татьяны Барамзиной и 2-й Шоссейной) рядом с Дворцом культуры железнодорожников (ДКЖ) и прилегающих территориях. Здесь предусмотрена удобная и современная транспортная инфраструктура, жилой квартал, спортивные, досуговые площадки.

В здании железнодорожного вокзала Пермь-2 проведут реконструкцию. На эту территорию перенесут краевой автовокзал. В результате должен появиться удобный транспортный пересадочный узел (ТПУ) с помещениями для ожидания, отдыха и развлечений, а также комфортными переходами для пересадок с одних видов транспорта на другие. При участии частных инвестиций рядом с ТПУ «Пермь-2» планируют построить гостиницу.

На месте ветхих и аварийных домов возведут новый жилой комплекс — 400 тыс. кв. метров жилья. Старые дома планируются к расселению.

Инфраструктуру кластера дополнит многофункциональная арена на 10 500 человек. Ее проектирование должно завершиться до конца 2021 года. Стоимость объекта оценивается в 10 млрд рублей. часть затрат планируют покрыть с помощью выпуска облигационного займа на 4 млрд рублей, а часть средств предполагается получить из федерального бюджета. Ожидается, что арену построят к 2025 году.

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