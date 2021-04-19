Улан-Удэ, , 11:36 — REGNUM Врачи Бурятского онкологического диспансера удалили у местной жительницы гигантскую опухоль яичника. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе медицинского учреждения, образование у пациентки было выявлено ещё в 2018 году.

Но поскольку её ничего не беспокоило, за медицинской помощью женщина обращаться не стала. Однако спустя два года у неё резко вырос в объёме живот, а весь вырос до 113 кг. После прохождения УЗИ, её срочно направили в онкоцентр.

«Гигантское образование яичника занимало всю брюшную полость до мечевидного отростка, наблюдался спаечный процесс, инвазия опухоли в мочеточник. Благодаря операционной бригаде, и помощи врача-уролога Арслана Дамбаева операция завершена удачно», — отметил врач-онкогинеколог Алексей Урбагаров.

В ходе операции, продлившейся 4 часа, врачи удалили опухоль весом 21 кг. По итогам экспресс-биопсии выяснилось, что образование пограничное т. е. имеет как доброкачественные, так и злокачественные компоненты.

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