Москва, , 11:35 — REGNUM Международная группа исследователей, в состав которой входили российские специалисты, сделала важный шаг к решению проблемы квантовой памяти и созданию коммерческих квантовых компьютеров. Об этом сообщили в пресс-службе Национального исследовательского технологического университета (НИТУ) «МИСиС».

Ранее по теме: Запущен первый в России прототип квантового компьютера

Учёные считают, что если заменить электроны, которые передают информацию в существующих вычислительных устройствах, на фотоны — кванты света, и кодировать их квантовой информацией, то передавать данные можно будет буквально со скоростью света. Но для того, чтобы эту информацию использовать, фотоны необходимо заставить каким-то образом взаимодействовать между собой и менять своё состояние в результате такого взаимодействия.

Сделать это довольно сложно, однако группе учёных из НИТУ «МИСиС», Российского квантового центра, Физико-технического института имени Иоффе (Санкт-Петербурга) и германского Технологического института Карлсруэ это удалось, пишет РИА Новости. Специалисты впервые продемонстрировали возможность эффективного взаимодействия между фотонами с использованием цепочки сверхпроводящих кубитов — квантовых аналогов битов в компьютерной памяти, в волноводе.

Читайте также: США объявили о создании самого мощного в мире квантового компьютера

Как пояснил один из авторов исследования, результаты которого опубликованы в международном журнале «npj Quantum Materials», заведующий лабораторией «Сверхпроводящие метаматериалы» НИТУ «МИСиС» и руководитель группы в Российском квантовом центре, профессор Алексей Устинов, за счёт взаимодействия с кубитами фотоны, которые распространяются в этом канале, начинают друг с другом эффективно взаимодействовать. В результате возникает опосредованное через кубиты взаимодействие фотонов.

«Они обмениваются квантовой информацией вполне определенным образом. Таким образом мы фактически можем изменять квантовые состояния фотонов, которые распространяются в таком одномерном пространстве», — подчеркнул Устинов.

Авторы исследования уверены, что результаты работы могут лечь в основу более масштабных экспериментов с большим числом кубитов, которые приблизят создание коммерческих квантовых вычислительных устройств.