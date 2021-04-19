Воронеж, , 11:35 — REGNUM В Воронежской области подтверждено 175 новых случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки, данные опубликованы 19 апреля региональным оперативным штабом. Накануне, 18 апреля, сообщалось о 176 новых случаях.

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Выписаны с выздоровлением после коронавируса за сутки 220 воронежцев. В то же время, после существенного снижения суточного числа жертв инфекции накануне (было зарегистрировано лишь три случая), 19 апреля зарегистрировано сразу 25 новых смертей среди ковид-пациентов в регионе.

Всего в Воронежской области за весь период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 78 747, выздоровели 73 764. Число жертв инфекции в Воронежской области составляет 3 116 человек.