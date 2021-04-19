Казань, , 11:36 — REGNUM В Татарии, по информации на 19 апреля, подтверждено 20 068 случаев заражения коронавирусом. За сутки заболели 33 жителя, днем ранее — 36 человек. Выздоровели за все время 17 158 пациентов, за сутки выписались трое. За весь период произошли 446 летальных исходов от последствий инфицирования SARS-CoV-2. Летальных случаев за сутки не зафиксировано. Активными больными на сегодняшний день числятся 2464 пациента.

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Госпитализация из числа новых инфицированных потребовалась 13 жителям, 20 получают лечение на дому. Среди жителей Казани выявили 15 носителей вируса, еще девять проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах РТ, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19,

ИА REGNUM ранее сообщало, в России выявлено 192 случая заражения британским штаммом коронавируса и 21 — южноафриканским.

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