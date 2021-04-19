Вашингтон, , 11:34 — REGNUM Член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявил 18 апреля о намерении внести на рассмотрение законодателей резолюцию об исключении из конгресса демократа Максин Уотерс, сообщает The Hill.

Из заявления Грин следует, что она «представит резолюцию об исключении законодателя Максин Уотерс из Конгресса за ее постоянное подстрекательство к насилию».

17 апреля на фоне массовых акций протеста и мародерства в Миннесоте, где проходит процесс против полицейского Дереке Шовена, обвиняемого в убийстве рецидивиста Джорджа Флойда, после убийства чернокожего Данте Райта Уотерс заявила репортерам, что она «будет бороться со всеми людьми, которые стоят за справедливость».

«Мы должны добиться справедливости в этой стране, и мы не можем допустить, чтобы эти убийства продолжались», — передают ее словам американские СМИ.

Кроме того, Уотерс отметила, что если Шовена не признают виновным, протестующие «должны оставаться на улице и становиться более активными».

«Мы должны стать более конфронтационными. Мы должны убедиться, что они знают, что мы серьезно относимся к делу», — заявила законодатель, в дополнение к другим комментариям о судебном процессе и жестокости полиции в США.

По словам Грин, заявления Уотерс «привели к еще большему насилию и стрельбе по национальным гвардейцам в Миннесоте сегодня рано утром».