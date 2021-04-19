Вашингтон, 19 апреля 2021, 11:34 — REGNUM Член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявил 18 апреля о намерении внести на рассмотрение законодателей резолюцию об исключении из конгресса демократа Максин Уотерс, сообщает The Hill.
Из заявления Грин следует, что она «представит резолюцию об исключении законодателя Максин Уотерс из Конгресса за ее постоянное подстрекательство к насилию».
17 апреля на фоне массовых акций протеста и мародерства в Миннесоте, где проходит процесс против полицейского Дереке Шовена, обвиняемого в убийстве рецидивиста Джорджа Флойда, после убийства чернокожего Данте Райта Уотерс заявила репортерам, что она «будет бороться со всеми людьми, которые стоят за справедливость».
Кроме того, Уотерс отметила, что если Шовена не признают виновным, протестующие «должны оставаться на улице и становиться более активными».
По словам Грин, заявления Уотерс «привели к еще большему насилию и стрельбе по национальным гвардейцам в Миннесоте сегодня рано утром».