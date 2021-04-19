Владивосток, , 11:40 — REGNUM В Приморье продолжается поиск трёх человек, пропавших из упавшего с моста в реку автомобиля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

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Происшествие случилось минувшей ночью в трёх километрах от села Нововарваровка — деревянный мост рухнул.

Полиция установила, что в момент падения джипа в нём находились шесть человек, двери были заблокированы. Одна из девушек смогла разбить заднее окно и выбраться, также выплыли ещё две пассажирки. Специалисты ищут водителя и двух девушек.

Известно, что деревянный мост через реку длиной 30 метров и высотой 4 метра построили не муниципальные власти. Мостовым переходом пользовались владельцы крестьянско-фермерского хозяйства.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Прокуратура организовала проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, в полночь 18 апреля краевые спасатели получили сообщение об упавшем с моста в реку автомобиле в районе села Новоивановка Анучинского района Приморья.