Москва, , 11:33 — REGNUM В России от повышения ключевой ставки выиграет финансовый сектор. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 апреля заявил руководитель департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Светлана Солянникова.

«От повышения ключевой ставки выиграет финансовый сектор, — сказала она. — Их операции станут более маржинально выгодными. Кредит будет дороже. Выиграют банки, выиграют инвестиционные брокеры, к которым приходят граждане со своими накоплениями. Уже сейчас дорожают потребительские кредиты. А вот депозиты сильно не подорожали. Более того, работа на финансовом рынке даже через индивидуальный инвестиционный счет требует понимания, во что человек вкладывает, и зачастую приносит большинству людей разочарование».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Солянникова объяснила, почему нельзя повышать ключевую ставку.

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