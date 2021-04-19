Вашингтон, , 11:33 — REGNUM Игровой сервис Xbox Game Pass получил поддержку голосового ассистента Amazon Alexa. Об этом 19 апреля сообщает портал ComicBook.

Теперь геймеры смогут подключить Алексу к своей консоли Xbox и скачивать игры при помощи голосовых команд. Сейчас эта функция доступна только в США, но скоро появится и в других регионах.

Напомним, Game Pass — это игровой сервис для PC и консолей семейства Xbox, запущенный компанией Microsoft. Он позволяет геймерам получать доступ к богатой библиотеке видеоигр за ежемесячную подписку.

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