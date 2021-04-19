Калуга, , 11:56 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 55 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 19 апреля. Днём ранее, 18 апреля, в регионе было зарегистрировано 59 случаев.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 33 тыс. 462 человек, 1691 человек находится на лечении, 31 469 человек выздоровели.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 302 человека, у которых было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.

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