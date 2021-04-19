Санкт-Петербург, 19 апреля, 2021, 11:32 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за истекшие сутки выявлено 692 новых носителя коронавирусной инфекции, сообщили 19 апреля 2021 года в федеральном оперштабе. Это всего на три человека меньше, чем сутками ранее, и примерно соответствует цифрам от 20 октября 2020 года, когда происходил подъем второй волны эпидемии.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина скорой помощи в Петербурге

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

Медленное и неустойчивое снижение суточной цифры новых носителей в Северной столице продолжается, однако его темпы минимальные, поэтому вероятность нового подъема заболеваемости не исключена, предупреждают в городском оперштабе, настаивая на необходимости ускорения вакцинации.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге подтверждено 408 012 случаев заражения. Выздоровели 363 116 человек, в том числе 332 пациента выписаны за последние сутки.

От COVID-19 за всё время в Петербурге скончались 12 837 человек, в том числе 26 — за последние сутки. Это на три летальных случая меньше, чем в предыдущие сутки.