Москва, , 11:32 — REGNUM Если Банк России повысит ключевую ставку, то это дестимулирует развитие промышленности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 апреля заявила руководитель департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Светлана Солянникова. Так она прокомментировала общественную дискуссию по поводу возможного повышения ключевой ставки ЦБ РФ.

«Ключевую ставку повышать нельзя. Потому что повышение ставки в условиях неустойчивого роста будет дестимулировать развитие промышленности. Потому что деньги будут дорогими, — сказала Солянникова. — Мы с вами видим, что кредиты становятся дороже. В нынешних условиях, когда нужно стимулировать деловую активность, расширять доступ к денежным ресурсам, такое повышение будет антистимулом для восстановления экономического роста».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что на введение санкций против государственного долга РФ Банк России может отреагировать повышением ключевой ставки.