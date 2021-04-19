Биробиджан, , 11:31 — REGNUM Доходы члена Совета Федерации от Еврейской АО Владимира Джабарова незначительно увеличились за 2020 год, а вот его супруга наоборот потеряла существенную часть своих доходов, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании опубликованных деклараций сенаторов.

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Владимир Джабаров задекларировал по итогам 2020 года доход в сумме 8,79 млн рублей, в 2019-м — 8 млн. Его супруга за 2019 год показала доходы в сумме девять млн рублей, а в 2020-м — всего 1,4 млн рублей. В её собственности зарегистрированы земельный участок с жилым домом, три квартиры, три машиноместа и гараж. Сам сенатор владеет квартирой в 45 кв. м. Ещё одна квартира находится в его пользовании.

Владимир Джабаров имеет в собственности Лексус LS600H. На его супругу зарегистрированы Порше Кайен и Фольксваген Туарег.

Сенатор от исполнительной власти Еврейской АО, назначенный после избрания губернатором региона Ростислава Гольдштейна в сентябре 2020 года, Юрий Валяев задекларировал доход в сумме 5,7 млн рублей. Его супруга за 2020 год заработал 255 тыс. рублей. Семья Валяевых владеет земельным участком, жилым домом, двумя машиноместами, а вот автомобиль у них один, зарегистрированный на супругу.

Как сообщало ИА REGNUM, член Совета Федерации от Камчатки Борис Невзоров за 2020 год задекларировал доход в сумме 169,8 млн рублей, что почти на 100 млн рублей меньше, чем в 2019 году, когда он показал свой доход в сумме почти 261 млн рублей.