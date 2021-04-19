Джакарта, , 11:31 — REGNUM Вулкан Синабунг в Индонезии начал извергать вулканический пепел, сообщает Antara.

Вулкан выбросил в небо столб дыма и пепла на высоту 2000 метров. Извержение вулкана длилось 3 минуты 50 секунд.

Жителей и туристов в Индонезии предупредили об опасности извержения вулкана Синабунг и призвали не приближаться к вулкану.

Как сообщало ИА REGNUM, вулкан Иль-Левотолок в индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара выбросил столб дыма на высоту 1500 метров.

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