Тегеран, , 11:30 — REGNUM Иран и Россия работают над новым договором о сотрудничестве, которое будет носить всеобъемлющий характер. Об этом 19 апреля заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

По его словам, в ходе поездки главы МИД РФ Сергея Лаврова в Тегеран 13 апреля стороны условились работать над документом о всеобъемлющем сотрудничестве.

«Как только будет текст, который возможно будет подписать, документ обязательно будет подписан», — сказал Хатибзаде на брифинге.

В настоящее время действует прежний договор, автоматически продленный в марте, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана Саид Хатибзаде, комментируя информацию о расширении Вашингтоном антироссийских санкций, заявил, что США сделали «ошибочный шаг в неверном направлении».

Иранский дипломат подчеркнул, что Тегеран «полностью отвергает» решение Вашингтона по новым антироссийских санкциям.

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