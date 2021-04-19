Москва, 19 апреля, 2021, 11:32 — ИА Регнум. Россия имеет все шансы, мягко говоря, неплохо заработать на медицинском туризме и экспорте вакцины «Спутник V», в том числе и в Турцию, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Mil.ru Вакцина от коронавируса «Спутник V»

«В целом пока расклад по цифрам выглядит так. Стоимость одной дозы вакцины на экспорт составляет $10. Для вакцинации одного человека необходимы две дозы.

За счёт эффекта от масштаба производства себестоимость выпуска вакцины может составлять порядка $8,5−9,5 за дозу.

Сколько будет стоить лицензия на производство вакцины в Турции пока неизвестно, поэтому говорить о том, сколько конкретно Россия сможет заработать от этого проекта, пока трудно.

Однако производителям необходимо получать прибыль, и итоговая стоимость препарата для других стран может быть несколько выше заявленных $10.

Совокупная выручка (то есть за два года) от экспорта вакцины в 2021—2022 гг. оценивается в $30 млрд.

Для сравнения: годовая экспортная выручка России от оружия составляет $15 млрд, газа — $37,1 млрд, нефти — $98 млрд. В 2020 году объём российского несырьевого экспорта составил $161 млрд.

Не стоит забывать и о пиар эффекте, ведь Россия в понимании глобальной экономики и, прежде всего, стран незападного мира выглядит суверенной и высокотехнологичной страной.

Особенно это заметно на фоне скандалов и жестких побочных эффектов у ряда западных производителей», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, производство российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» одобрено властями Турции. По оценкам, стоимость производства одной дозы в Турции составит около $10.

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