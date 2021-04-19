Москва, , 11:30 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков заявил, что травмировал ногу в бою Гран-при Bellator с американцем Фила Дэвиса. Об этом 19 апреля сообщает ТАСС.

«Отбита правая нога. Я пробил лоу-кик и попал в блок «кость в кость», после этого решил ногу поберечь», — сказал Немков.

Он добавил, что перелома нет, есть ушиб, который заживёт через две недели.

Напомним, 17 апреля Немков победил Дэвиса единогласным решением судей в четвертьфинале Гран-при Bellator. Его соперником в полуфинале станет победитель боя между американским бойцом Энтони Джонсоном и представителем Кубы Йоэлем Ромеро.

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