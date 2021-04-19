Тбилиси, , 11:37 — REGNUM Крупнейшими торговыми партнёрами Грузии в первом квартале 2020 года стали Турция, Россия и Китай. Об этом говорится в отчете Национальной службы статистики (Грузстат), опубликованном 19 апреля на сайте ведомства.

Флаг Грузии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В отчете говорится, что за отчетный период первое место по импорту товаров из Грузии занял Китай. В эту страны было ввезено товаров на сумму $109,8 млн. Россия немного отстает по этому показателю, в неё из Грузии с января по март ввезли товаров на $109,5 млн. Для Азербайджана этот показатель составил $104,6 млн.

За тот же период, согласно данным Грузстата, крупнейшим экпортером для Грузии стала Турция. Из этой страны на грузинские рынки ввезли товары на $343,3 млн. Далее в этом списке идут Россия ($220,4 млн) и Китай ($182,8 млн).

Крупнейшими торговыми партнерами Грузии в первом квартале текущего года стали Турция, торговый оборот с которой составил $419,0 млн, а также Россия ($329,8 млн) и Китай ($292,6 млн).

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