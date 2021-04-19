Москва, 19 апреля, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется. Об этом на общем собрании отделения медицинских наук РАН заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Council.gov.ru Главный санитарный врач России Анна Попова.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

"Мы сегодня находимся в точке, когда ситуация стабилизируется», — сказала Попова.

По её словам, в России выявлено 192 случая заражения британским штаммом коронавируса и 21 — южноафриканским.