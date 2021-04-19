Лос-Анджелес, США, , 11:28 — REGNUM Звезда телесериала «Сокол и Зимний солдат» Себастиан Стэн хотел бы сыграть главную роль в байопике о рестлере Рике Флэре. Об этом 19 апреля сообщает портал ComicBook.

Стэн рассказал, что если бы у него прямо сейчас была возможность сыграть в одном фильме со своим другом Полом Уолтером Хаузером, то это был бы байопик о «Четырёх всадниках» — известной группе профессиональных рестлеров. В таком случае, Себастиан Стэн сыграл бы Рика Флэра, а Хаузер — Арна Андерсона.

Напомним, Себастиан Стэн наиболее известен по своей роли Зимнего солдата в кинокомиксах Marvel Studios. Сейчас он играет этого персонажа в сериале «Сокол и Зимний солдат».

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