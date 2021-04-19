Симферополь, , 11:28 — REGNUM В республике Крым подтверждено 102 новых случая заражения коронавирусом за сутки, об этом сообщили 19 апреля в региональном оперативном штабе. Сутками ранее, 18 апреля, оперштаб сообщал о 101 новом носителе инфекции.

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За сутки выписаны с выздоровлением после коронавируса семь пациентов. За тот же период зарегистрировано пять новых смертей от COVID-19. В стационарах региона с ковидом и пневмонией находятся 1 499 человек (1340 — на 1 апреля).

Всего в Республике Крым с начала пандемии подтверждено 36 534 случая заражения коронавирусом, выздоровели 36 534 человек. Скончались 1 162 пациента с коронавирусом.