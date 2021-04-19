Брюссель, , 11:31 — REGNUM Ситуация с высылкой дипломатов России из Чехии будет рассмотрена главами МИД стран-участниц Европейского союза 19 апреля во время видеоконференции. Об этом 19 апреля заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в видеообращении перед данной видеоконференцией.

«В разделе отношений с Россией мы начнем с обсуждения высылки российских дипломатов из Чехии, наш чешский коллега проинформирует нас об этом», — сказал он.

Также глава дипломатии ЕС добавил, что на встрече глав МИД сообщества будут рассмотрены отношения с РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что отношения между Европейским союзом и Россией продолжается рост напряженности.