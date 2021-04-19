Сеул, , 11:29 — REGNUM В 2020 году в Южной Корее в результате несчастных случаев на производстве погибли 882 человека, что на 3,2% больше, чем в 2019 году. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства труда страны.

Согласно опубликованным данным, 39,3% погибших (347 человек) приходится на лиц старше 60 лет, 292 погибших — на лиц 50−59 лет, 137 погибших — на лиц 40−49 лет, 64 погибших — на лиц 30−39 лет, 42 погибших — на лиц 18−29 лет.

Известно, что в строительном секторе погибли 458 человек (51,9% от общего числа), в обрабатывающей промышленности — 201 человек.

Самым распространённым видом несчастных случаев было падение (328 человек), за которым следовали: попадание в ловушки (например, в работающие станки) (98 человек), в результате наезда (72 человека) и столкновения с различными объектами (71 человек).

Между тем, 94 рабочих, погибших в результате несчастных случаев на производстве в 2020 году, были иностранцами, что составляет 10,7% от общего числа.