Москва, , 11:25 — REGNUM Россия в последние недели занимает пятое место по тестированию на COVID-19 в мире. Об этом на общем собрании отделения медицинских наук РАН заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"По тестированию <…> Российская Федерация буквально последние две недели занимает пятую строчку, до этого это была третья строчка. Но, учитывая очень сложную эпидситуацию во Франции и Италии, наши коллеги там были вынуждены увеличить количество тестов», — сказала Попова.

Она также отметила, что по среднесуточной заболеваемости Россия занимает 87-е место: «Мы сегодня находимся в точке, когда ситуация [с коронавирусом] стабилизируется».