Самара, 19 апреля 2021, 11:34 — REGNUM Экс-бухгалтера обвинили в хищении денежных средств организации в Самаре. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
По версии следствия, с января 2014 года по июнь 2018 года 42-летняя обвиняемая, работая бухгалтером завода, осуществляла хищения денег со счетов предприятия, перечисляя зарплату на счета граждан, которые не работали в организации.
Следователи считают, что сумма ущерба заводу составила свыше четырех млн рублей. При этом порядка двух млн рублей были частично погашены в рамках расследования уголовного дела.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.
Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.