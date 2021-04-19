Самара, , 11:34 — REGNUM Экс-бухгалтера обвинили в хищении денежных средств организации в Самаре. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По версии следствия, с января 2014 года по июнь 2018 года 42-летняя обвиняемая, работая бухгалтером завода, осуществляла хищения денег со счетов предприятия, перечисляя зарплату на счета граждан, которые не работали в организации.

«Когда преступная деятельность стала известна руководителю организации, он обратился с заявлением в органы внутренних дел», — сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи считают, что сумма ущерба заводу составила свыше четырех млн рублей. При этом порядка двух млн рублей были частично погашены в рамках расследования уголовного дела.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.